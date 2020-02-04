«الصحفيين العرب» يدين عدوان جبهة النصرة الإرهابية على الإعلاميين السوريين

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، قيام جبهة النصرة الإرهابية بشن هجوم على طاقم الإعلاميين السوريين أثناء تأدية واجبهم الوطني والمهني في ريف حلب الجنوبي، حيث تعرضت سيارتهم لقذيفة صاروخية، مما أدى لإصابة مراسلتي قناة (سما) كنانة علوش وقناة (العالم) ضياء قدور، ومصوري قناة (العالم) إبراهيم كحيل وقناة (الكوثر) صهيب المصر.

وقال الاتحاد العام للصحفيين العرب- في بيان اليوم الثلاثاء- إنه إذ يتضامن مع اتحاد الصحفيين السوريين ويدين بأشد العبارات هذا الاستهداف المباشر للزملاء الإعلاميين بالرغم من ارتدائهم معدات السلامة المهنية وما يشير إلى أنهم صحفيون.

ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب، كافة الاتحادات والنقابات الصحفية والمنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذا الاعتداء الغاشم من قبل هذه الجبهة الإرهابية على الصحفيين السوريين، خلال أدائهم لعملهم المهني.