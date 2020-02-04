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وفاة 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حادث مروري شرقي الجزائر

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 10:58 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 10:58 ص

أفاد التلفزيون الحكومي في الجزائر اليوم الثلاثاء، بوفاة 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حادث انقلاب حافلة لنقل الركاب تعمل على الخط الرابط بين ولايتي سوق أهراس وعنابة شرقي البلاد.

وقال التلفزيون إن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 16 ببلدة بولحروش، مشيرا إلى أن سبب الحادث يعود لانقلاب الحافلة وسقوطها في منحدر.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمر خلال ترؤسه لمجس الوزراء أمس الاثنين، بتشديد الإجراءات الصارمة بالتنسيق مع وزارة العدل ضد السلوك الإجرامي لسائقي السيارات وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي، موجها باستخدام الوسائل العصرية لمراقبة السرعة عن بعد.

كما حث على الانتقال إلى مرحلة الردع المضاعف للغرامات للحفاظ على الأرواح البشرية، وإضاءة الطرق السريعة وتفقد إشارات الطرق بشكل منتظم.

وكشف وزير الداخلية كمال بلجود، عن وفاة 3200 شخص وجرح 31 ألفا في 22500 حادث سير الع

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