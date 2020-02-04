الكرملين: روسيا مستعدة لمواصلة التعاون مع الشركاء في «أوبك بلس»

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لمواصلة التعاون مع الشركاء في (أوبك+)، معربا عن استعدادها للمشاركة في اجتماع طارئ للتحالف لمناقشة الأوضاع في سوق النفط.

وأشار بيسكوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى أن روسيا ستشارك في الاجتماع الطارئ لـ"أوبك+"؛ والذي سيناقش تطورات سوق النفط في ظل مخاوف من التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ناقشا، في اتصال هاتفي، التعاون بين البلدين في سوق النفط".

ولفت إلى أن انتشار فيروس "كورونا الجديد" لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين روسيا والصين، مشددا على أن الصين شريك استراتيجي لروسيا.

وكشفت مصادر بمنظمة "أوبك+" أن موعد الاجتماع المقرر في مارس المقبل قد يتقدم إلى فبراير الجاري من أجل مناقشة آثار تفشي الفيروس على طلب النفط.