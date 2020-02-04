مجلس النواب الليبي يقر عددا من الشروط لمشاركته في لقاء جنيف

أقر مجلس النواب الليبي - خلال جلسة اليوم الثلاثاء، عددا من الشروط الواجب توفرها لمشاركته في لقاء جنيف.

وأكد المجلس، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، بأن ممثليه في حوار جنيف يتم اختيارهم من قبله ، وتحت قبة البرلمان، مشددا على ضرورة تحديد مهام لجان الحوار بشكل واضح ، والمدة الزمنية لها ، وآليات عملها.

وطالب بعدم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من قبله ، وعدم مساواة عدد ممثليه بعدد ممثلي المجلس الاستشاري.

جاء ذلك عقب ساعات من إعلان المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة ، أن هناك إرادة حقيقية لبدء التفاوض بين الطرفين "المتناحرين " مع اعتزامهما الاجتماع لإجراء محادثات في (جنيف ) بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، قد أعلنت مساء السبت الماضي، أن الجيش الوطني الليبي وافق على المشاركة في محادثات اللجنة العسكرية المزمع عقدها في (جنيف ) تحت رعاية الأمم المتحدة.