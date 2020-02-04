 محافظ الغربية: إزالة 92 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في الموجة 15 - بوابة الشروق
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محافظ الغربية: إزالة 92 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في الموجة 15

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 11:19 م | آخر تحديث : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 11:19 م

أعلن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، إزالة 46 حالة تعدٍ على أملاك الدولة على مساحة 3436م2 بمركز سمنود، خلال اليوم الثاني للموجة الـ15 لاستراد "حق الشعب".

وأوضح محافظ الغربية أن حصيلة الموجة 15 بالمحافظة تمثلت في إزالة 93 حالة تعدٍ حتى الآن واسترداد 12176م2، مؤكداً أنه لا تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة والعمل على استعادة حق الشعب.

وأشار إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة في إزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية للحفاظ عليها التي هي حق الأجيال الحالية والمتتالية.


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