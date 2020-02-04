سقوط نجار بحوزته 975 عملية أثرية بالشرقية

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار من ضبط نجار لحيازته 975 عملية أثرية بالمنيا.

كانت قد ورد ت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار تفيد حيازة "نجار" 41 عاما - مقيم دائرة مركز بني مزار بأمن المنيا - والمطلوب التنفيذ عليه في قضية "إيصال أمانة" والمحكوم عليه فيها غيابيا بالحبس لمدة سنة، لقطع أثرية وتردده على دائرة مركز بلبيس بالشرقية لعرضها للبيع على راغبي الثراء السريع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارتي البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وأمن الشرقية؛ أسفرت عن ضبطه بدائرة مركز بلبيس وبحوزته (975 عملة أثرية من البرونز والنحاس مختلفة الأشكال والأحجام بعضها مطلي بمادة الفيانس وترجع للعصر اليوناني الروماني وأواخر العصر البيزنطي).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.