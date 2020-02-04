عصف فيروس «كورونا» المستجد بالعديد من الدول حول العالم، حتى أصبح شبحا يخيف معظم المواطنين في البلدان، بعدما حصد أرواح أكثر من 425 مواطن وأصاب أكثر من 20 ألف في الصين وحدها، وبات يتوسع ويمدد انتشاره في أغلب دول العالم بطريقة سريعة، ليصبح «وباءً» يهدد العالم، ويصيب الطبيب الذي اكتشفه أولا.

ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أصيب الطبيب الصيني «لي وين ليانج»، الذي اكتشف الفيروس قبل معرفته، وحاول تحذير زملائه العاملين بالحجر الصحي في قسم الطوارئ من مرض "غامض"، أصاب سبعة مرضى في أحد المستشفي.

وأكد ليانج، طبيب العيون في مستشفى «ووهان» المركزي، البالغ من العمر 34 عامًا، أنه أصيب بالمرض القاتل، أثناء علاج المرضى في المستشفى الواقعة في مركز اندلاع الوباء.

وقال ليانج إنه منذ درايته بالوباء المنتشر بدأ في معالجة المرضى، الذي ازدحم بهم قسم الطوارئ بالمستشفي، ولكن بعد علاج أحد المرضى، الذي كان في حالة حرجة -ولم يستطع منع نفسه عن مساعدته- بدأ ليانج في السعال، وأصيب بالحمى، الجمعة الماضية، وأدخل المستشفى في اليوم التالي.

وكان الطبيب الصيني، أول من اكتشف الفيروس في 30 ديسمبر الماضي، ونشر معبرا عن مخاوفه في مجموعة دردشة عبر الإنترنت قائلاً: «هل السارس يأتي مرة أخرى؟!»، في إشارة منه إلى المرض الغامض الذي أصاب المرضى في المستشفى.

إلا أن السلطات الصينية حاولت التكتم على الأمر، إذ أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إلى أن مسؤولي الصحة في مدينة ووهان الصينية، استدعت الطبيب في منتصف الليل، وطالبوه بتبرير سبب إثارته البلبة بنشر معلومات خاطئة.

وأدان بيان صادر عن شرطة ووهان، في الأول من يناير، الطبيب وأصدقاءه في الدردشة بنشرهم معلومات "غير موثوقة" دون دليل، بعد أن انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، مؤكدا أن أفعالهم قد أحدثت تأثيراً سيئًا على المجتمع، وسيتم "التعامل معهم" بموجب القانون.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن الشرطة الصينية أجبرت الطبيب، بعد ثلاثة أيام، على التوقيع على بيان مفاده، أن ما كتبه لزملائه كان سلوكًا "غير قانوني"، أي بمثابة إشاعات.

واتهمت الصحيفة السلطات الصينية بتعريض حياة المواطنين للخطر، مؤكدة أن التكتم والسرية التى فرضتها الصين على الفيروس، تسببت فى تأخر مواجهته.