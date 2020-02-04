انخفاض المبيعات في اليابان خلال موسم العطلات بالصين بسبب فيروس كورونا

كشفت المراكز التجارية الكبرى في اليابان، أنها سجلت انخفاضا واضحا في المبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية للأجانب خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، في ظل الحظر الذي فرضته اليابان على سفر المجموعات السياحية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وأعلنت مؤسسة "تاكاشيمايا"، أن مبيعاتها المعفاة من الجمارك في الأسبوع الذي انتهى يوم 30 يناير انخفضت بنسبة 14.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي خلال عطلة رأس السنة القمرية.

من جانبها، أعلنت مؤسسة "سوجو أند سيبو" عن تراجع مبيعاتها المعفاة من الضرائب خلال فترة العطلات بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، بينما قالت شركة "ميتسوكوشي هولدينجز" إن مبيعاتها انخفضت بنسبة 10%.

يذكر أن الصين فرضت حظرا على سفر المجموعات السياحية اعتبارا من 27 يناير الماضي في محاولة لكبح جماح فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة ما يزيد على 360 شخصا وإصابة أكثر من 17 ألفا بالعدوى في أنحاء البلاد، وفقا للأرقام الرسمية لوزارة الصحة الصينية.