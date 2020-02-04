مستشار النمسا يتوقع بداية سريعة لمفاوضات ضم ألبانيا ومقدونيا للاتحاد الأوروبي

صرح المستشار النمساوي زباسيتان كورتس بأنه يتوقع بداية سريعة لمفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية.

وقال كورتس اليوم الثلاثاء بالعاصمة الألمانية برلين ردا على سؤال عما إذا كان يتوقع بدء المفاوضات قبل مايو القادم: "إننا نتوقع ذلك... إننا ندعم ذلك، وإنني متفاءل من أن ذلك سيحدث".

يذكر أن بداية المفاوضات مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية أخفقت في الخريف الماضي بسبب معارضة من فرنسا بصفة خاصة، حيث دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح إجراءات قبول أعضاء جدد بالاتحاد في البداية، ومنع بذلك –جنبا إلى جنب مع الدنمارك وهولندا- قرارا كان سيؤخذ بالإجماع من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن بدء المفاوضات مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية. وتعتزم المفوضية الأوروبية عرض مقترحا للإصلاح غدا الأربعاء.

يشار إلى أنه يتعين على الدول التي تسعى للانضمام للاتحاد الأوروبي اجتياز عملية طويلة وشاقة وذات مراحل متعددة ويتعين عليها أيضا التقارب اقتصاديا وسياسيا للاتحاد الأوروبي.

والجدير بالذكر أن ألبانيا مرشحة رسميا للانضمام للاتحاد الأوروبي منذ عام 2014، في حين أن مقدونيا الشمالية مرشحة للانضمام منذ عام 2005. وتستمر مباحثات الانضمام ذاتها لأعوام أخرى أيضا.