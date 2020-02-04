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فالنسيا يفتقد جهود جاراي حتى نهاية الموسم

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 11:08 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 11:08 ص

أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم مساء الإثنين أنه سيفتقد جهود المدافع الأرجنتيني إزيكيل جاراي حتى نهاية الموسم بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، والتي تطلبت خضوعه لجراحة أمس.

وكان جاراي قد تعرض للإصابة خلال صراع على الكرة في الدقيقة 35 من المباراة التي انتهت بفوز الفريق على سلتا فيجو 1 / صفر يوم السبت الماضي.

وخرج جاراي حينها قبل أن يعلن الجهاز الطبي بالنادي عن طبيعة الإصابة ومدى خطورتها، ليخضع اللاعب لعملية جراحية أمس الاثنين.

وأوضح النادي أن جاراي سيبدأ خلال أيام قليلة برنامج التعافي الذي سيستمر لأشهر وسيمنعه من المشاركة حتى نهاية الموسم.


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