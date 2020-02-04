محافظ جنوب سيناء: تيسير 5 رحلات سياحية إنجليزية لمدينة شرم الشيخ إسبوعيا

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء مندوبي إحدى الشركات السياحية الإنجليزية، ورحب المحافظ بنواب الشركة وأبدى سعادته بوجودهم في شرم الشيخ.

وقدم «فودة» للوفد شرحًا وافيًا للتطورات التي حدثت بمدينة شرم الشيخ، من خلال افتتاح صالات جديدة، واستخدام أحدث الأجهزة الإلكترونية الحديثة في التأمين، والتطور الذي حدث في مجالات الطرق والبنية التحتية والمزارات السياحية والفنادق، فضلًا عن المشروعات الكبرى الجاري الانتهاء منها مثل المتحف الفرعوني الكبير، ومدينة اليخوت العالمية، وسلسلة من المطاعم والكافيهات، ومراكز التسوق الحديثة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن السائح الإنجليزي سيفاجأ بتطور هائل بمدينة شرم الشيخ منذ وصوله المطار ومرورًا بالبنية التحتية والمزارات السياحية المتطورة.

وأكد المحافظ أنه جرى الاتفاق مع مندوبي الشركة، بتسيير 5 رحلات أسبوعيا لمدينة شرم الشيخ، بداية من شهر فبراير الجاري وحتى شهر مايو المقبل، وسوف يستقبل مطار شرم الشيخ أولى الرحلات يوم 16 فبراير الجاري.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن أعداد السياحة الإنجليزية سترتفع إلى نحو 20 ألف سائح خلال الفترة المقبلة.