صالح لقائد القيادة المركزية الأمريكية: العراق لن يكون ساحة للصراع الدولي

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، لقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي، الثلاثاء، أن العراق لن يكون ساحة للصراع والتناحر الدولي.



وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان أوردته السومرية نيوز، "أن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، ببغداد، قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي، وجرى خلال اللقاء التباحث حول قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية، والتأكيد على أهمية احترام و تعزيز السيادة الوطنية للعراق وقراره الوطني المستقل وحماية أمنه واستقراره".



وشدد صالح - خلال اللقاء - على ضرورة تطوير علاقات الصداقة بين البلدين، والتنسيق والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، مضيفا: "أننا نسعى لبناء علاقات جيدة مع الجميع، وليس لدينا مصلحة في الانجرار لصراعات جانبية".



من جانبه، أكد قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك ضد الإرهاب ودعم قدرات القوات العراقية وتدريبها وتعزيز أمن العراق واستقراره.