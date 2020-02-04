إيطاليا تؤكد التزامها بحل سياسي للأزمة الليبية بدء بالتنفيذ الكامل لمخرجات مؤتمر برلين

(د ب ا)

أكد وزير خارجية ايطاليا لويجي دي مايو خلال لقاء مع فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليا،على التزام بلاده الاقصى بحل سياسي للأزمة الليبية، بدءاً بالتنفيذ الكامل لمخرجات مؤتمر برلين

ووصفت مذكرة صدرت بهذا الصدد، الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين في روما بين دي مايو باشاغا بـ”الودي والمفصل”، وكان “فرصة لتأكيد دعم الحكومة الإيطالية لحكومة الوفاق ،حسبما ذكرت وكالة آكي للأنباء الإيطالية.

وقال دي مايو "نكرر دعوتنا إلى احترام الهدنة وإلى التزام الأطراف بالمسار السياسي، الذي وضِع في برلين”، معلنا مشاركة بلاده في الاجتماع الوزاري الأول للجنة المتابعة الدولية لمؤتمر برلين في مدينة ميونخ، وكذلك إستعداد إيطاليا “للقيام بدورها واستضافة الاجتماع التالي على المستوى الفني”.

كما أكد دي مايو على “أهمية التزام السلطات الليبية القوي بالتصدي للمتاجرين بالبشر

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الثنائية حول الهجرة الموقعة في عام 2017، كشف دي مايو عن نية حكومة بلاده “طرح سلسلة تعديلات قريبًا على الجانب الليبي من أجل تحسين محتويات الاتفاقية، مع إيلاء اعتبار خاص لاحترام حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، بما في ذلك الدعم اللازم لأنشطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.