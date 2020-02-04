الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967

صرح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، خوسيب بوريل ، اليوم الثلاثاء، بأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها منذ عام " 1967".

وشدد بوريل - في بيان بثته قناة "روسيا اليوم " الإخبارية - أنه يجب البت في "الوضع النهائي " من خلال مفاوضات مباشرة بين فلسطين وإسرائيل ، مؤكدا أن خطة السلام الأمريكية لا تتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا.

يذكر أن خطة السلام الأمريكية ، تضمنت بنودا أثارت سخط السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام اجتماع الجامعة العربية يوم السبت الماضي، قطع أية علاقة ، بما فيها الأمنية مع إسرائيل والولايات المتحدة ، مؤكدا أنه سيتحرر من التزاماته بموجب "اتفاق أوسلو " الذي نقضته إسرائيل بتبنيها خطة السلام الأمريكية.