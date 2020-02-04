السجن 6 أعوام لعاطل «هتك عرض» طالبة في الإسكندرية

عصام عامر

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد صبري جاد، اليوم الإثنين، "م.ع.أ"، عاطل، بالسجن 6 أعوام؛ لاتهامه بهتك عرض طالبة تدعى "م.م.ح"، وذلك في القضية رقم 18981 لسنة 2019 جنايات.

تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد تلقيه بلاغًا باتهام شخص بهتك عرض فتاة، أثناء تواجدها في نطاق دائرة القسم.

وتوصلت تحريات المباحث إلى مواقعة المتهم المجني عليها "برضاها" عدة مرات، يعتذر حصرها، لامتداد العلاقة بينهما داخل إحدى الشقق السكنية، لأكثر من عام، رغم أنها لم تبلغ 18 عامًا، لوجود علاقة عاطفية بينهما.

وبتحرير محضر بالواقعة وعرض المقضي بحقه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات إلى أُحيل لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المُقدم بعضوية المستشارين: محمد حسن منيع، وإسماعيل عبد الرحيم إسماعيل، وأمانة سر، السيد إبراهيم البتانوني.



