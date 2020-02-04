الخطوط الجوية الهندية تعتزم تعليق رحلاتها إلى هونج كونج اعتبارا من الجمعة المقبلة

تعتزم شركة الخطوط الجوية الهندية "آير أنديا" تعليق رحلاتها إلى هونج كونج اعتبارًا من الجمعة المقبلة، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الثلاثاء، أن مكتب الهجرة بوزارة الشؤون الداخلية الهندي أصدر أوامر لجميع شركات الطيران بعدم نقل أي مسافر من الصين - سواء صينيين أو رعايا أجانب - على متن طائراتهم لأية جهة بالهند،لحين إشعار آخر.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعادة حوالي 650 مواطنًا هنديًا من الصين، وعزلهم في حجر صحي بالعاصمة نيودلهي لمدة 14 يومًا.

يُذكر أن فيروس كورونا يسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة "سارس" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".