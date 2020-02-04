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أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي بأسم مجلس إدارة النادي الأهلي، انتهاء كافة تفاصيل تعاقد القلعة الحمراء مع شركة استادات.

وقال شريف فؤاد في تصريحات تلفزيونية، عبر فضائية "القاهرة والناس" عبر فضائية "صدى البلد": "جميع تفاصيل عقد الأهلي مع شركة استادات".

وأضاف: "قريبًا جدًا خلال أيام أو أسابيع قليلة سيعلن من خلال مجلس إدارة الأهلي وشركة استادات القابضة عن تفاصيل أخرى كثيرة تتعلق بوحدة الأهلي الأقتصادية".

وأضاف: "ونجهز غير ذلك العديد من الأمور التي تسعد الأوساط الرياضية في مصر وجمهور الأهلي بشكل خاص".

يذكر، أن الأهلي كان قد حصل على حق انتفاع استاد السلام بالقاهرة لمدة 25 عام، بدأت من يناير الماضي.