مناهضون للتسلح يتظاهرون أمام هيئة الرقابة على التصدير في ألمانيا

نظم مناهضون للتسلح احتاجا أمام الهيئة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والرقابة على التصدير في ولاية هيسن الألمانية.

وذكرت المتحدثة باسم مجموعة الاحتجاج، اليوم الثلاثاء، أن نحو 100 ناشط شاركوا في الاحتجاج أمام مقر الهيئة في مدينة إشبورن للتنديد بالتصاريح التي تصدرها السلطات المختصة في ألمانيا لتصدير بضائع تسليح إلى دول مثل المكسيك أو المجر أو السعودية أو تركيا.

وأوضحت المتحدثة أن شركات الأسلحة الكبيرة تستفيد من استخدام الأسلحة الألمانية في كثير من مناطق الأزمات والحروب.

ومن جهته، قال متحدث باسم الهيئة إن المحتجين تجمهروا على وجه الخصوص أمام المدخل الرئيسي للمبنى وفي ردهته، مضيفا: "تم القرع على طبول وجلب لافتات"، مضيفا أن معظم العاملين استطاعوا مباشرة عملهم على نحو طبيعي تماما.

وذكر المتحدث أن رئيس الهيئة، تروستن زافاريك، ألغى مواعيده المحددة لصباح اليوم، ومستعد للتحدث مع النشطاء.