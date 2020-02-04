الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس ينوي التنافس على مقعد في مجلس الشيوخ في الانتخابات المقبلة

يعتزم الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، التنافس على مقعد في مجلس الشيوخ، في الانتخابات المقررة في الثالث من مايو المقبل، لتمثيل إدارة مدينة كوتشابامبا في وسط البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "باجينا سيتي" الصادرة في بوليفيا ومصادر إعلامية أخرى، نقلا عن أعلى سلطة انتخابية في البلاد.

وقدم موراليس، الذي هرب إلى المكسيك ثم إلى الأرجنتين بعد تقديم استقالته بسبب مزاعم ارتكابه وقائع تزوير في الانتخابات، أوراق ترشحه قبيل انتهاء الموعد النهائي للتسجيل أمس الاثنين.

وكان موراليس استقال من منصبه كرئيس في نوفمبر الماضي، بعد تعرضه لضغوط من جانب الجيش، بعد ورود مزاعم تزوير في الانتخابات من جانب المعارضة والمراقبين الدوليين للانتخابات.