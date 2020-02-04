موسكو: نعمل على تجهيز مركز لتدريب القوات الهندية على استخدام منظومة «إس-400»

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أن بلاده تعمل على تجهيز مركز في الهند للتدريب على تشغيل منظومة الصواريخ (إس - 400).

وقال مانتوروف - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنك" الروسية، اليوم الثلاثاء - "بدأت شركة (ألماز-أنتي) الروسية القابضة لصناعة وسائل الدفاع الجوي والفضائي تنفيذ عقد منظومة (إس - 400) مع الهند.. وستسلم موسكو الهند المنظومة في الموعد المحدد وفقا للعقد".

وأضاف "بشكل عام، يتم تنفيذ جميع الالتزامات بالكامل التي تعهدت بها الأطراف، بما في ذلك تسديد قيمة العقد، كما يجرى العمل لإنشاء مركز للتدريب في الهند".

وكان السفير الهندي في موسكو فينكاتيش فارما قد صرح، في وقت سابق، بأنه لا توجد مشاكل في تنفيذ عقد توريد منظومة الدفاع الجوي (إس-400) إلى الهند.. وكانت روسيا قد وقعت عقدا في عام 2018 لتزويد الهند بخمس قطع من طراز (إس 400) تبلغ قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار.

جدير بالذكر أن منظومات الدفاع الجوي (إس - 400) هي أنظمة صاروخية مضادة للطيران ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية وصواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت.