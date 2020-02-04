بالصور- الإتربي يتسلم جائزة أفضل مقال رياضي في 2019

تسلم خالد الإتربي رئيس القسم الرياضي بالشروق، جائزة التفوق الصحفي فرع (المقال)، بعد أن جاء في المركز الأول، والتي يقدمها المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين.

الإتربي فاز بمقاله في الشروق "السحر الأسود في قدميك"، والذي يتحدث خلاله عن ضرورة الاستعانة بالطب النفسي في الرياضة المصرية، واعتباره عنصرًا أساسيًا من عناصرها.

وتسلم الإتربي الجائزة، خلال حفل الأفضل الذي نظمته الرابطة مساء اليوم الأثنين المقبل بمدينة الشيخ زايد.

وكان المكتب التنفيذي للرابطة قد شكل لجنة لرصد النتائج برئاسة النائب صبحي عبد السلام، وضمت مجموعة من كبار النقد الرياضي وهم جمال هليل، كمال عبدالخالق، أنور عبد ربه، خالد كامل، سامي عبدالفتاح وكمال عامر، سعيدعبدالسلام، عثمان سالم وجمال الزهيري.

وأسفرت النتائج النهائية عن النتائج التالية:

فرع المقال..الفائز الأول خالد الاتربي والفائز الثاني عماد انور والفائز الثالث عمرو الأنصاري.

فرع التحقيقات.. الفائز بالمركز الأول الدكتور مدحت رشدي والفائز الثاني جلال الشافعي والفائز الثالث محمود شوقي.

فرع الحوارات.الفائز الأول أنس مصباح والفائز الثاني محمد عراقي والفائز الثالث ياسمين يحيى.