الصين تحث أمريكا على التعاون في جهود السيطرة على فيروس كورونا

حثت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على النظر إلى تفشي الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس (كورونا) المستجد بطريقة موضوعية وعادلة وهادئة ومعقولة، والتعاون معها ومع المجتمع الدولي في الحرب ضد هذا الوباء.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، اليوم، تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة "منعت بشكل أساسي الرحلات القادمة من الصين".

وقالت يينج "إن الصين حكومة وشعبا لا تدخر جهدا في محاربة الوباء وتدابير مكافحة تفشي الوباء تحرز تقدما، وإنه على الرغم من أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس كبير نسبيا، فإن معدل الوفيات في البر الرئيسي الصيني أقل كثيرا من المعدلات التي سببها (الإيبولا) و(السارس) وفيروس (كورونا الشرق الأوسط) ومازال عدد الحالات التي تتعافى في تزايد، مشيرة إلى أن بلادها واثقة وقادرة على الفوز بمعركتها ضد هذا الوباء.