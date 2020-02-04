عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد تقديم منصات الأزياء بعض التصميمات التي تلبي احتياجات عشاق الموضة، ليظلوا أنيقين رغم الفيروسات والكوارث المناخية.



وعرضت الصين الذي يجتاحها الرعب بسبب فيروس «كورونا» أزياء نابعة من تلوث الهواء وأمراضه، كما عرض مصممون عالميون الأقنعة كجزء لا يفسد الطلة الجميلة مثل؛ المصمم مارين سيري، وجون غاليانو، وماتي بوفان.



وروجت شركات الموضة لمفهوم «الديستوبيا» في عروضها، والمفهوم يعني عالمًا مليئًا بالفوضى وأبرز ملامحه الخراب والقتل والقمع والفقر والمرض.



https://youtu.be/Yz-LLI2SMbI