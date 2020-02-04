مينسك تعلن انتهاء مرحلة العلاقات «الباردة» مع واشنطن

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أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو ، انتهاء فترة "برود " العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن الرئيس لوكاشينكو قوله، اليوم الثلاثاء، إن فترة "برود " العلاقات بين بيلاروسيا والولايات المتحدة قد انتهت.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، قد زار (مينسك) عاصمة بيلاروسيا ،مؤخرا والتقى الرئيس البيلاروسي.

وصرح بأن الجانب الأمريكي مستعد لتعيين سفيرا له لدى بيلاروسيا في المستقبل القريب، مضيفا أن (واشنطن ) ترى تحسنا في وضع حقوق الإنسان وتطور الديمقراطية في بيلاروسيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الهدف من زيارة بومبيو إلى (مينسك) التأكيد على التزام الولايات المتحدة بسيادة واستقلال واستقرار وازدهار بيلاروسيا ، وتأكيد الرغبة في تطبيع العلاقات الثنائية.

وتعتبر بيلاروسيا الحليف الأقرب لروسيا في الساحة "السوفيتية " السابقة ، ولذلك تنظر (موسكو ) بعين الريبة لتحسين العلاقات بين )مينسك ) و(واشنطن).

يُذكر أن خلافا اشتعل مؤخرا بين كل من: (مينسك ) و(موسكو) حول أسعار النفط الروسي ، حيث هدد الرئيس البيلاروسي بالبحث عن مصادر أخرى لتزويد بلاده بالنفط بسبب الأسعار الروسية المبالغ فيها.