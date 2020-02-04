محافظ كفرالشيخ ونائبه يشيدان بمجهودات «مصر لتعبئة الغازات» في بلطيم

محمد نصار

تفقدا اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، شركة مصر لتعبئة الغازات بالمنطقة الصناعية بمدينة بلطيم، علي مساحة 53 ألف متر مربع، وذلك بحضور هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، والمحاسب استفتاح علي أبو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمهندس العسلي سرحان، مدير منطقة بلطيم لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتفقد محافظ كفرالشيخ ونائبه، مراحل تعبئة الأسطوانات بقوة 132 عاملًا، موضحا أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تتراوح من 25 إلي 30 ألف اسطوانة غاز منزلي، يوميًا حسب الاحتياج، ومن 500 إلي 1000 اسطوانة 60 لتر، وتفقد حجم الاسطوانات، فضلًا عن المبني الإداري، ويتكون من المالية والقانونية وإدارة المصنع ووحدة «IT».

وشاهدا اللواء جمال نور الدين، وعمرو البشبيشي، سيناريو إعلان حالة الطوارئ بمشاركة الإسعاف والحماية المدنية، بداية بسماع جرس الإنذار قبل ملاحظة أي حالة طوارئ فيتم إخلاء المبني، وتدريب العاملين علي كيفية استخدام طفايات الحريق، وعمل إسعافات أولية، والتعامل مع خطط الإخلاء وقراءة خرائط مخارج الطوارئ، وتفقد نواحي بيئة عمل المنشأة وتجهيز طفايات الحريق والتي تضمن 2 طلبمة حريق بسعة 568 متر مكعب/ الساعة؛ لتعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية.