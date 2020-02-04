الاتحاد الأوروبي يرفض أجزاء من خطة ترامب للسلام

رفض الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أجزاء من "خطة ترامب للسلام" قائلا إن الخطة تخالف "المعايير المتفق عليها دوليا" وإن ضم إسرائيل لأي أرض فلسطينية سيبقى محل نزاع.

ورحبت إسرائيل بشدة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي بينما رفضها الفلسطينيون صراحة. وتقدم الخطة لإسرائيل معظم ما سعت من أجله خلال عقود من الصراع، بما في ذلك جميع الأراضي الفلسطينية التي أقامت عليها مستوطناتها، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وفي الأسبوع الماضي قال الاتحاد الأوروبي، الذي يقضي في الغالب وقتا لإبداء رأيه في التطورات الدولية لاحتياجه لإجماع الدول الأعضاء فيه وعددها 27 دولة، إنه يحتاج لدراسة خطة ترامب قبل أن يحكم عليها.

وأعلن الاتحاد الأوروبي موقفه من الخطة اليوم، في بيان أصدره مسؤول السياسة الخارجية في التكتل الأوروبي خوسيب بوريل.

وقال بوريل في البيان "لإقامة سلام عادل ودائم لا بد من حسم قضايا الوضع النهائي الباقية دون حل عبر مفاوضات مباشرة بين كلا الطرفين" مشيرا إلى أن من بين تلك القضايا التي لا تزال محل نزاع حدود الدولة الفلسطينية والوضع النهائي للقدس.

ومضى بوريل قائلا "المبادرة الأمريكية، كما تم الإعلان عنها يوم 28 يناير، تبعد عن تلك المعايير المعترف بها دوليا". وأضاف "لا يمكن لأي خطوات باتجاه الضم، إذا نُفذت، أن تمر دون منازع".

وكان التكتل قد أدان قرار ترامب في عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل قائلا إن واشنطن ابتعدت عن وضعها كوسيط للسلام.