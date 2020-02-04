ميركل: مستعدون لمساعدة الأرجنتين في أزمتها الاقتصادية

(د ب أ)

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن استعداد بلادها لتقديم الدعم للأرجنتين وذلك قبل عقدها محادثات مع الرئيس الأرجتيني ألبرتو فرنانديز اليوم الاثنين بالعاصمة برلين.

وقالت ميركل" نحن ندرك أن الأرجنتين تمر بوضع اقتصادي ليس سهلا".

كما رحبت ميركل بالمناقشات التي جرت بين الحكومة الأرجنتينية وصندوق النقد الدولي.

وفي عام 2018 ، قدم صندوق النقد الدولي إلى الأرجنتين أكبر قرض في تاريخ الصندوق - حوالي 50 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات - لمساعدة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية على سداد ديونها المستحقة.

ويسعى فرنانديز من خلال جولته الأوروبية إلى إقناع بعض الدول الأعضاء الكبرى في الصندوق للموافقة على تأجيل سداد القرض.

وأضافت ميركل أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الشركات الألمانية للاستثمار في الأرجنتين، حيث أعلنت مجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات عن استثمار نحو 800 مليون دولار هناك لأغراض، من بينها إنتاج طراز جديد من السيارات الرياضية المتعددة الأغراض (إس يو في) في مصنع الشركة بمدينة باشيكو.