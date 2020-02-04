ألمانيا تؤكد حالة الإصابة الـ 12 بفيروس كورونا

(د ب أ)

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا اليوم الاثنين إصابة 12 شخصا بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وذكرت السلطات أنه تم اكتشاف أحدث حالة إصابة بالفيروس لدى موظف يعمل في شركة "فيباستو" لقطع غيار السيارات في بلدة شتوكدورف التابعة لدائرة شتارنبيرج في مدينة ميونخ.

وقد تأكد حتى الآن إصابة 10 أشخاص بالفيروس المتحور في ولاية بافاريا الواقعة جنوبي ألمانيا.

وكان قد تم اكتشاف إصابة ثمانية موظفيين بشركة "فيباستو"، فضلا عن إصابة طفلين لأحد العاملين في نفس الشركة.

وأفادت تقارير إعلامية باستقرار الحالة الصحية لهذا العامل وطفليه.

ويعمل في شركة "فيباستو" نحو 400ر13 موظف. كما تمتلك الشركة نحو 12 موقعًا في الصين، ويقع أكبر مصنع لها في مدينة ووهان، المدينة التي ظهر فيها فيروس كورونا الجديد لأول مرة في كانون أول/ديسمبر.

وكانت إحدى زميلات العاملين في الشركة قدمت إليهم في زيارة من الصين، لكنها لم تلحظ إصابتها بالمرض إلا خلال رحلة العودة.

وقد تم اكتشاف إصابة شخصين آخرين كانوا ضمن مجموعة الأشخاص الذين أعادتهم السلطات الألمانية على متن طائرة تابعة للجيش من مدينة ووهان الصينية المتضررة بشدة من ظهور السلالة الجديدة للفيروس.