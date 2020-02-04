ذكر موقع Healthline الأمريكي أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من شخص لآخر حتى قبل أن تظهر عليه أعراض الفيروس.



وعلى الرغم من أن معظم الفيروسات لا تنتقل عدواها بين الناس إلا بعض ظهور الأعراض إلا أن وزير الصحة الصيني، أشار إلى أن هذا النوع بالذات من الفيروس يمكن انتقاله قبل ظهور الأعراض.



وتقول منظمة الصحة العالمية إن علامات الإصابة الشائعة تشمل الحمى والسعال وصعوبة التنفس، ويحتمل إصابة الحالات المتطورة بالالتهاب الرئوي، ومتلازمة التنفس الحاد، والفشل الكلوي، وفي أشد حالات الوفاة.



وأول إصابة من هذا النوع كانت في ولاية بافاريا بألمانيا في 27 يناير، حيث تم تشخيص رجل أعمال ألماني بفيروس الكورونا، كان في اجتماع مع زميلة له كانت قادمة من مدينة شانجهاي الصينية إلى ألمانيا، وكانت تحمل الفيروس ولم تظهر عليها الأعراض إلا بعض مغادرتها ألمانيا.



وبعد أيام من مغادرتها تم تشخيص رجل الأعمال بإصابته، وكذلك إصابة 3 أشخاص من زملائه بفيروس كورونا، أحدهم كان مع المرأة الآتية من شنجهاي والشخصين الآخرين كانا مع رجل الأعمال الألماني، وفقًا لتقرير نشرته مجلة "نيوإنجلند الطبية"، ودل هذا على انتقال الفيروس إلى الرجل قبل إدراك زميلته أنها تحمله.



وطبقاً لدراسة نشرت على موقع(Vox)، قال أحد الباحثين "أن الأشخاص الذين لا يعانون من الأعراض هم مصادر محتملة لعدوى2019-nCoV، وتستدعي هذه الحقيقة إعادة تقييم دينامكيات انتقال العدوى الحالية" .



ووفقاً لـ (scientificamerican) فقد أدى ذلك منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة الطوارئ العالمية لأنه إذا تم تأكيد هذه النتيجة فسيصبح من الصعب احتواء الفيروس.



ويذكر أن السلطات الصينية أعلنت اليوم عن وفاة 361 حالة وإصابة حوالي 17 ألف شخص بفيروس كورونا، مع استمرار تفشي الوباء.