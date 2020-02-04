المفوضية الأوروبية بصدد استعراض استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان في القارة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين، اليوم الثلاثاء، أن المفوضية استعرضت استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان بحلول نهاية عام 2020، تقترح إجراءات تتراوح بين تغيير نمط الحياة ومكافحة التلوث والتطعيمات وتحسين التشخيص.

جاء ذلك خلال كلمة لفون دير ليين أمام البرلمان الأوروبي، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء.

وأوضحت رئيسة المفوضية أن تبعات السرطان على الاقتصاد في أوروبا تتجاوز 100 مليار يورو (110 مليارات دولار) سنويا، معتبرة أنه إذا لم تتخذ إجراءات إضافية، ستزيد حالات الإصابة بالسرطان في الاتحاد الأوروبي لتصل إلى مثليها خلال 15 عامًا، ما يعني أن 40 بالمئة من سكان الاتحاد الأوروبي سيصابون بالمرض.

وقالت فون دير ليين، إن الوقاية ستحظى بالأولوية؛ كون 40 بالمئة من حالات الإصابة تنتج عن أسباب يمكن تجنبها،لافتة إلى أن أحدث خطة للاتحاد الأوروبي للوقاية من مرض السرطان ورصده تم إعدادها قبل 30 عاما، موضحة أن السرطان تعبير يشمل أكثر من 200 مرض.

وأشارت "سكاي نيوز" إلى أنه يتم تشخيص حالة إصابة جديدة بالسرطان في الاتحاد الأوروبي كل 9 ثوان، ويودي السرطان بحياة 1.3 مليون شخص سنويا في دول الاتحاد، وفقا لبيانات هيئة "يوروستات" لإحصاءات الاتحاد الأوروبي.