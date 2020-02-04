قطاع الطيران البريطاني يتعهد بخفض انبعاثات الكربون إلى صفر بحلول عام 2025

تعهد قطاع الطيران في بريطانيا، بخفض صافي انبعاثاته من الكربون إلى الصفر بحلول عام 2025، رغم الخطط الجارية لزيادة الرحلات الجوية بنسبة تصل إلى 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء (ائتلاف الطيران المستدام) الذي يضم معظم شركات الطيران والمطارات الكبرى ومصنعي الطائرات، سيوقعون على التزام للوصول إلى صافي صفر من انبعاثات الكربون بحلول 2025.

وأوضحت أنه سيتم نشر خريطة طريق لإزالة الكربون، توضح كيف يمكن للطائرات أن تُخفض أثر الكربون، لتحل محل خريطة طريق سابقة لم تلزم مجال الطيران بشيء سوى خفض الانبعاثات بمقدار النصف خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى تعرض خطة الانخفاض المحتمل للانبعاثات الذي ينتج عن استخدام طائرات جديدة وتكنولوجيا متقدمة للمحركات، كما سيسهم تطوير المجال الجوي وتطوير وقود الطيران المستدام في تقليل التلوث.

من جهته، وصف وزير النقل البريطاني جرانت شابس، الالتزام الجديد بأنه خطوة ضخمة للأمام إزاء خلق مستقبل أكثر مراعاةً للبيئة.

وقال شابس "إن الطيران يلعب دورًا مهمًا في تخفيض انبعاثات الكربون، ويمكن تحقيق هذا التوازن بمساعدة التكنولوجيا الجديدة والوقود المتجدد والتعاون الدولي المستمر".

وأعلنت الجمعية البريطانية لأمراض القلب، في دراسة نشرتها (الجارديان) اليوم، أن نحو ربع الشعب البريطاني يتعرض لمستويات خطيرة من التلوث الجوي ويؤدي ذلك إلى عواقب صحية مدمرة.