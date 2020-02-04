عدد سكان تركيا تجاوز 83 مليون نسمة في 2019

أعلنت هيئة الإحصاء التركية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عدد سكان البلاد تجاوز 83 مليون نسمة في2019، بعد أن كان نحو 82 مليونا في 2018.

وأوضحت الهيئة أن عدد سكان تركيا ارتفع بمليون و151 ألف شخص خلال 2019.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الهيئة أن نسبة الذكور بلغت 2ر50%، بينما بلغت نسبة الإناث 8ر49%.

وأشار البيان إلى أن معدل الزيادة السنوية للسكان انخفض خلال 2019 إلى 9ر13 بالألف بعد أن كان 7ر14 بالألف خلال 2018.

وأضاف البيان أن نسبه عدد السكان القاطنين في مراكز المدن والأقضية ارتفع إلى 8ر92% بعد أن كان 3ر92% بالمئة في 2018، وأن نسبة عدد سكان البلدات والقرى انخفض إلى 2ر7% .