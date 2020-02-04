رحلت الفنانة الكبيرة نادية لطفي، اليوم، عن عمر ناهز الـ83 عاما بعد صراع مع المرض، حيث كانت الحالة الصحية لها قد تدهورت في الفترة الأخيرة، وهي مواليد يناير عام 1938، وقد احتفلت بعيد ميلادها الشهر الماضي بصحبة مجموعة من الفنانين.

وكان "سلطان" أول أفلام "لطفي" مع فريد شوقي ورشدي أباظة عام 1958، ومن أشهر أفلامها "الخطايا" و"أبي فوق الشجرة" مع العندليب عبدالحليم حافظ، و"النظارة السوداء" في 1963 مع الفنان أحمد مظهر، و"المومياء" للمخرج شادي عبدالسلام، كما قدمت عملين للأديب نجيب محفوظ وهما "السمان والخريف" و"قصر الشوق" في 1967.

كانت تربط نادية لطفي صداقة وثيقة بالمخرج المصري الشهير شادي عبدالسلام، ويقول الناقد فتحي العشري في كتابه "سينما نعم.. سينما لا.. ثاني مرة"، والذي يضم مجموعة من المقالات: "لأن نادية لطفي تقدر الصداقة، فقد تطوعت للعمل في فيلم (المومياء)، وفي دور صغير؛ حتى يتمكن شادي من تنفيذ الفيلم الذي تعثر إنتاجيا، ولم تكتف بذلك، بل اشتركت في فيلمه التسجيلي (جيوش الشمس)، وأنتجت الفيلم التسجيلي (سانت كاترين)".

ويتضح حب واقتراب نادية من شخص شادي عبدالسلام في مقال منشور في مجلة "القاهرة" في ديسمبر عام 1994 -العدد 145- بعنوان "حكايات منقوشة على حائط القلب"، والتي روت نادية فيها قصة لقائها الأول بشادي في نهاية الخمسينيات أثناء تصوير فيلم "الناصر صلاح الدين" للمخرج يوسف شاهين، وكان وقتها شادي مصمم الأزياء الخاصة بالفيلم، قائلة :"كنت أتابع تصميماته الملونة على الورق لشخصيات الفيلم، فوجدتها تعطي روح العصر وكأنه قد عاش وجوه هذه الشخصيات، وكانت تعبر عما بداخلها رغم صمتها، وكان يهتم أيضاً بالمكياج وشكل الشعر والذقن وتفاصيل الشخصيات كافة، ومنه تعلم الدرس الأول حينما تنبهت لقيمة الأزياء دراميا ولجمالياتها".

وتحكي نادية عن فترة تصوير الفيلم التي استمرت عامين، مشيرة إلى أنها الفترة التي توطدت فيها العلاقة بينها وشادي عبدالسلام، موضحة: "توطدت أواصر الصداقة والمحبة بيننا، وأحسست أنني أمام شاب ممتليء بالكبرياء والمعرفة، ومن خلاله تعمقت علاقتي بالفنون على مر العصور، وازدادت اهتماماتي بمعرفة التاريخ، والتقت شخصيتي وشخصيته في أمر غريب، وهو حبنا لمتابعة الأعمال الفنية الراقية ومناقشاتنا لها والاستمتاع بها بالدرجة نفسها التي نتابع بها الأعمال الرديئة الهابطة من أجل الضحك والسخرية وتدريب ذكاءنا على القفشات السريعة والتلاعب بالألفاظ".

وأكملت حديثها عنه وتعاونهم فيما بعد في فيلم "الخطايا" مع عبدالحليم حافظ، وعبرت عن تقدير حليم لشخص شادي عبدالسلام، مضيفة: "كان شادي بالنسبة لي كالتوأم، ومعاملته كانت تفيض رقة وعذوبة وحناناً وتدليلاً، وكانت هذه المعاملة تسعدني".

وقالت نادية إنها تعلمت من شادي أخلاقيات عدة ومنها "أن تعيش غنياً دون أن تمتلك الأموال"، متابعة: "كان هذا ما أخذته عن شادي، (الغنى يكمن في القيمة وليس المادة) هذا ما أراده شادي بمعنى أن تعيش في بيت جميل وأنيق دون البهرجة التي تكلف الأموال، فما أكثر البيوت التي تحتوي على أثاث غالي الثمن ولكنه قبيح".

وحكت أنها كانت تأخذ رأيه في الأفلام التي تعرض عليها، وتقول: "قليلة هي تلك الأفلام التي كان شادي يرى أنها تناسبني".

وذكرت نادية أنها كان من المقرر أن تقوم بدور الملكة "تي" في فيلم "إخناتون" الذي كان يعد له شادي قبل وفاته، وتقديم دور صحفية في فيلم آخر كان يجهز له.