علاء شبل

انسحب العشرات من الصحفيين بالغربية، مساء اليوم الإثنين، من لقاء محافظ الغربية على خلفية تأخره عن الموعد المحدد للقاء لأكثر من ساعة دون إبداء أسباب.

وأصدر الصحفيون المنسحبون بيانًا أكدوا فيه احترامهم التام لجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعلى رأسهم المحافظ، وكانوا يأملون أن يقابل الاحترام بمثله إلا أن ما حدث من المحافظ يؤكد خلاف ذلك، وينذر بتوتر غير مسبوق في العلاقة بين محافظ الإقليم وجموع الصحفيين، وهو أمر لم يحدث في أي وقت مضى.

وأشار البيان إلى أن تردد المحافظ في لقاء الصحفيين منذ توليه المسئولية يعكس وبشكل لا يقبل الريبة ما يتمتع به المحافظ من عدة صفات لا تليق بمسئول ائتمنه الرئيس عبدالفتاح السيسي على مصالح البلاد، والذي يعد الصحفيون العيون الناقلة للمشكلات كافة.

واختتم الصحفيون البيان بأنه لا مجال للمواقف الشخصية في هذا الأمر، حيث أعلن ما يزيد عن 35 صحفيًا، وصحفية الانسحاب احتجاجًا على تصرف المحافظ الذي وصفوه بغير اللائق.

وتمنى الصحفيون أن يتدارك المحافظ وتابعوه هذا الخطأ الجسيم الذي من شأنه حجب الحقائق عنه وتزييف الباطل.



