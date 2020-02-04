الإمارات تطلق أول مدونة للمبادئ الإعلامية: تعزز ممارسات الأخوة الإنسانية

التوقيع على ميثاق إعلامي من أجل الأخوة الإنسانية

أطلقت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، أول مدونة للمبادئ الإعلامية التي تعزز ممارسات الأخوة الإنسانية، في ذكرى مرور عام على توقيع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وثيقة الأخوة الإنسانية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ووقع إعلاميون مصريون وعرب ورجال دين على المدونة.

وأعلن أمين عام اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية، المستشار محمد عبدالسلام، أن التجمع الإعلامي العربي من أجل الأخوة الإنسانية انتهى من صياغة تلك المدونة.

وثمن السكرتير الشخصي لقداسة البابا فرنسيس، الأب يؤانس لحظي، مساع الإعلاميين -خلال مؤتمر صحفي انعقد في أبو ظبي- إذ قال: "لقد شهدنا العام الماضي توقيع رمزين كبيرين لوثيقة الأخوة الإنسانية، وهو حدث غير الكثير من المفاهيم تتعلق بعملية تغيير مستمرة، وهو جعلنا نعلم أن اختلافنا في الأديان يوحدنا ويجمعنا"، موجهًا شكره للإعلاميين ولمجلس حكماء المسلمين لتنظيم التجمع الإعلامي العربي من أجل الأخوة الإنسانية وما فعلوه للخروج بمدونة ميثاق إعلامي مستلهمة من وثيقة الأخوة الإنسانية.

كان قد ناقش الإعلاميون -خلال التجمع- مسودة لمبادئ العمل الإعلامي والصحفي من أجل الأخوة الإنسانية، وهي مسودة جرى صياغتها في ديسمبر الماضي، وتتضمن 26 بندًا، ثم بعد التباحث حول صياغتها أصبحت 20 بندًا.

وقرأ أمين عام مجلس حكماء المسلمين الدكتور سلطان الرميثي، وعضو المكتب التنفيذي للجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية، مدونة المبادئ وهي بعنوان "مدونة الـ20"، وتحوي 20 بندًا ووُقعت في 2020.

وقال إنه انطلاقًا من وثيقة "الأخوة الإنسانية" من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، وتأسيساً على ما ارتكزت عليه مواثيق الشرف الإعلامية والمهنية التي وضعتها الهيئات والاتحادات والمؤسسات الإعلامية في العالم، اجتمعنا في أبو ظبي يومي 3 و4 فبراير الجاري، بدعوة من مجلس حكماء المسلمين، وقدمنا هذه المدونة وما تتضمنه من مبادئ وآليات لتحقيقها ونشرها والتدريب عليها وتحويلها إلى جزء من الوعي القيمي لكل إعلامي وصحافي، وملمح رئيس من الممارسات المهنية الإعلامية العربية والدولية، ما يجعلها ميثاق شرف يلتزم به الجميع أخلاقياً، وتنبثق منه مبادئ أساسية لضبط الممارسات المهنية.

وأعرب عن أمله، من الهيئات الإعلامية والمؤسسات والجماعة المهنية في العالم العربي أن تتعاون معنا وفيما بينها من أجل نشر ثقافة "الأخوة الإنسانية" بما يساهم في تعزيز السلم والتعايش في المجتمعات، ومكافحة الكراهية، وتحقيق الاستقرار ودعم التنمية العادلة وصيانة حقوق الضعفاء.

وتنشر "الشروق" نص المبادئ:

• المبدأ الأول

التأكيد على كل الحقوق الأصيلة للإعلاميين، وفي صدارتها حرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع، باعتبارها حقوقاً أصيلةً لا تكتمل مسؤولية الإعلامي بدونها.

• المبدأ الثاني

دعم قيم العدل والحق والمساواة وقبول الآخر، وتعزيز المواطنة والاندماج والعيش المشترك.

• المبدأ الثالث

نبذ الخطابات التي تهدد مبدأ حرية الاعتقاد، واحترام التعدد والتنوع الفكري.

• المبدأ الرابع

عدم نشر أو ترويج أي خطاب للكراهية، وتجنب أي محتوى إعلامي محوره المقارنات بين الأديان والعقائد والمذاهب أو الطعن فيها وازدرائها، والابتعاد عن استخدام المصطلحات التي يرى أصحاب الديانات والأعراق والأجناس المقصودين بها أنها تمثل إساءة لهم وحطًا من شأنهم.

• المبدأ الخامس

الامتناع عن عرض أو نشر أو إذاعة أو ترويج أي فتوى دينية غير منسوبة لجهات الاختصاص.

• المبدأ السادس

إبراز أثر جرائم الحرب والعنف التي يدفع ثمنها الفادح المدنيون الأبرياء، والابتعاد عن تبني أو ترويج المواقف التي من شأنها إذكاء الحروب وزعزعة الاستقرار الإنساني.

• المبدأ السابع

الالتزام بدعم النازحين وضحايا الحروب والنزاعات والجرائم الإرهابية، والكوارث الطبيعية، وحشد الرأي العام المحلي والدولي للتنبيه لمشكلاتهم ومآسيهم، ووصفهم بالأوصاف التي تقرها القوانين والمواثيق الدولية.

• المبدأ الثامن

مراعاة البعد الإنساني في التغطية الإعلامية للجرائم والنزاعات والحوادث الإرهابية.

• المبدأ التاسع

التأكيد على حرمة الدم بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أو اللون، وعدم ترويج الخطابات التي تبرر القتل.

• المبدأ العاشر

مواجهة الصور النمطية المسيئة التي يحاول البعض ترويجها وترسيخها عن فئات من البشر بسبب معتقداتهم أو أنواعهم أو أشكالهم أو أعراقهم.

المبدأ الحادي عشر

تشجيع المحتوى الإعلامي الإنساني لإبراز التجارب الإيجابية المتعلقة بقيم الحوار والتسامح والمساواة ونشر الأخوة الإنسانية.

• المبدأ الثاني عشر

دعم نموذج الأسرة في المعالجات الإعلامية، والتركيز على المحتوى الذي يحمي الأسر ويصون بقاءها ويعزز دورها.

• المبدأ الثالث عشر

مناصرة القضايا العادلة للمرأة، وحقوقها التي أقرتها المواثيق والأعراف الدولية.

• المبدأ الرابع عشر

الاهتمام بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وعرض متطلباتهم وإبراز مواهبهم وقدراتهم، وعدم استخدام مصطلحات تنتهك كرامتهم.

• المبدأ الخامس عشر

التأكيد على احترام المواثيق والمبادئ الأخلاقية والإعلامية المتعلقة بالأطفال وحقوقهم، وإدانة المتاجرة بطفولتهم البريئة أو انتهاكها بأي شكل كان.

• المبدأ السادس عشر

الامتناع عن ازدراء الأديان والنيل من رموزها.

• المبدأ السابع عشر

تشجيع الجامعات والكليات والمعاهد التي تُدرس الإعلام على تبني هذه المبادئ في مناهجها لإعداد إعلاميين ذوي طابع إنساني.

• المبدأ الثامن عشر

مكافحة التعصب الرياضي، وعدم تغذيته بأي شكل، والالتزام بالأخلاق الرياضية، ومواجهة وكشف الممارسات التي من شأنها إثارة الفتن بين الجماهير.

• المبدأ التاسع عشر

تشجيع النقابات الفنية المختلفة وصُناع المحتوى الدرامي والغنائي على تبني هذه المبادئ، ووضعها في الاعتبار، والتنبيه عبر المحتوى الإعلامي النقدي لأي خرق لها في الأعمال الفنية.

• المبدأ العشرون

دعم العمل الخيري والمبادرات الإنسانية، والترويج لثقافة التطوع والخدمة العامة.