رئيس وزراء أستراليا يصف موسم حرائق الغابات المدمرة بـ«الصيف الأسود»

وصف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، موسم حرائق الغابات المدمرة على مستوى البلاد، والتي تسببت حتى الآن في أكثر من 30 حالة وفاة، بـ"الصيف الأسود".

ولا تزال العشرات من الحرائق مستعرة في 3 ولايات، اليوم الثلاثاء، من بينها حريق خارج عن السيطرة في ضواحي كانبرا.

وفي أول خطاب له هذا العام في البرلمان، قال موريسون، اليوم الثلاثاء، إنه يريد الاعتراف بالدمار والخسارة.

وأضاف موريسون: "أخبرنا الدخان القادم من الأدغال المحترقة، والذي خلف ضيقا شديدا في صدرنا، بأنه ليس كل شيء على ما يرام. هذا هو الصيف الأسود 2019-2020 الذي أثبت شخصيتنا الوطنية وتصميمنا".

وفي الماضي، أطلقت أستراليا أسماء على حرائق الغابات على أساس اليوم أو الموقع الذي بدأت فيه مثل "الخميس الأسود" عام 1851 وأربعاء الرماد عام 1983 والسبت الأسود عام 2009، لكن لم يتم قبل ذلك إطلاق اسم على موسم كامل.

وتسببت الحرائق هذا العام في وفاة 33 شخصا، وتدمير 3 آلاف منزل ونفوق أكثر من مليار حيوان.