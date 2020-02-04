 ضبط 9 أطنان جبن منتهية الصلاحية بالإسكندرية - بوابة الشروق
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ضبط 9 أطنان جبن منتهية الصلاحية بالإسكندرية

عصام عامر
نشر فى : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 3:43 م | آخر تحديث : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 3:43 م

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، من ضبط مسئول عن مصنع لتصنيع منتجات الألبان، وبداخله 3 أطنان "جبن أبيض" منتهية الصلاحية، و2 طن و400 كيلو جرام "جبن" بها تغير في خواصها الطبيعية، و2 طن و500 كيلو جرام، ملح سياحات "مستلزمات إنتاج"، جميعها غير صالحة للإستهلاك الأدمي.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الثلاثاء، جاءت عملية الضبط، عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث، بقيادة اللواء شريف رؤوف، تفيد قيام مسئول المصنع، الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة ثان الرمل؛ لإدارته "بدون ترخيص".

وتم التحفظ على المضبوطات، وحجز مسئول المصنع، وتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة ثانٍ الرمل، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

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