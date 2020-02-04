 المصالحة الروسي: عودة 650 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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المصالحة الروسي: عودة 650 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 3:53 م | آخر تحديث : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 3:53 م

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن 650 لاجئا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، بينهم 173 لاجئاً (52 امرأة و88 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس) و(تلكلخ)، بالإضافة إلى 477 لاجئا (143 امرأة و243 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب).

وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الثلاثاء، أن 1779 نازحا عادوا أيضا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا، مضيفا أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 1.9 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 27 عبوة قابلة للانفجار.


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