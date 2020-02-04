قال رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، اليوم الثلاثاء، "إنه سيقوم بزيارة مدينة "ووهان" الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، غدا الأربعاء من أجل الاجتماع بطلاب من بلاده يتلقون تعليمهم هناك".

وأضاف سين - في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية - أنه سيتوجه إلى مدينة "ووهان" غدا من العاصمة الكورية الجنوبية سول، مشيرا إلى أنه في انتظار سماح السلطات الصينية له للقيام بهذه الزيارة.

وذكرت الشبكة الأمريكية أنه ليس هناك رحلات تجارية في الوقت الحالي من سول إلى ووهان، إلا أن سين لم يوضح كيفية وصوله إلى هناك.

وكان وزارة الصحة الكمبودية قد أعلنت، في 27 يناير الماضي، عن ظهور أول حالة مصابة بفيروس (كورونا) في البلاد.

ويمكن أن يصيب فيروس "كورونا" الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).