انتحار مسن بإشعال النيران في نفسه بكفر الشيخ

محمد نصار

أقدم مسن بالعقد السابع من عمرة بالانتحار، عن طريق إشعال النيران بنفسه، بالقرب من مقابر الشهداء بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ اليوم، وذلك لمرورك بحالة نفسيه سيئة لعيشه وحيدا، وعدم استطاعتة الصرف على نفسة، ويعانى مرضا نفسيا منذ فترة زمنية كبيرة.

وكان اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، قد تلقو إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد باستقبال مستشفى بلطيم المركزى لمسن مصاب بحروق متفرقة بالجسد بنسبه 70%؛ بسبب محاولته الانتحار عن طريق إشعال النيران بجسده وحاول الأهالي اطفاء النيران المشتعله به، وتمكنوا من أطفائها، ولكن قد تمكنت منه بنسبة كبيرة بالوجهه والجسد والبطن والظهر والإقدام .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مستشفى بلطيم المركزى، وتبين أن المصاب "محمد. ع. س" 60سنة، ومقيم بالقرب من مقابر الشهداء بمدينة بلطيم، مصاب بحروق وصلت نسبتها قرابة الـ 70% وحالته الصحية تتدهور بشكل كبير، وعلى الفور تم تجهيز سيارة إسعاف مجهزة لنقله إلى مستشفى الجامعة بالإسكندرية لعدم توافر الإمكانات اللازمة بمستشفى بلطيم المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تباشر التحقيقات لمعرفة سبب محاولته الانتحار، وتم تكليف البحث الجنائى ومباحث مركز شرطة بلطيم بالتحرى عن الواقعة ومعرفة ملابساتها

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