الأمن العام يكشف غموض 3 جرائم قتل في ثلاث محافظات

مقتل سائق وعامل بطلق ناري في المنيا.. سقوط نجار قتل شقيق زوجته بالدقهلية.. وربة منزل وزوجها يقتلا نجل شقيقتها بالقليوبية

تمكن قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، من كشف مقتل سائق وعامل إثر إصابتهما بأعيرة نارية في المينا.

وتلقى مركز شرطة بني مزار بالمنيا بلاغًا بتاريخ 15 يناير من مستشفى بوصول كل من «سائق 35 عامًا ، وعامل 35 عامًا، مقيمين بمحيط دائرة المركز، متوفيان إثر إصابتهما بأعيرة متفرقة.

وبسؤال شقيق الثاني، عامل 32 عامًا، قرر أنه أثناء جلوس المجنيين عليهما أمام محل بيع إكسسوارات سيارات "ملك الأول" فوجئا بإطلاق مجهول أعيرة نارية تجاههما فأودى بحياتهما وهرب، وأن المتوفيين أبناء عمومة، وتربطهم خصومة ثأرية مع إحدى العائلات.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، ومباحث المينا توصل إلى مركتب الواقعة كل من «مزارع 27 عامًا، وشقيقه عامل 20 عامًا، وعمهما مزارع 39 عامًا ، ومزارع 47 عامًا، جميعهم مُقيمين دائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم خلال مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة أخذًا بالثأر لمقتل ابن عمومتهم.

وأضاف المتهمون بتوجههم بتاريخ الواقعة، للمحل الخاص بالمجني عليه الأول مستقلين سيارة نقل "ملك المتهم الأول وقيادة المتهم الرابع"، ولدى مشاهدتهم للمجنيين عليهما أطلق المتهم الأول عدة أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاههما.

وتابع المتهمون باقتصار دور الثاني والثالث على تأمين ومراقبة الطريق، و تم بإرشاد المتهم الأول ضبط (البندقية الآلية وبخزينتها 9 طلقات من ذات العيار ، السيارة) المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

وفي الدقهلية تلقى مركز شرطة نبروه بلاغًا من المستشفى المركزي بإصابة عامل 20 عامًا، مقيم دائرة المركز "بحالة إعياء وتوفى عقب وصوله، بسؤال والدته اتهمت زوج ابنتها نجار 31 عامًا، مقيم بذات العنوان "بالتعدى على ابنها بالضرب خلال مشاجرة بينهما حال حضوره لمصالحة زوجته".

وبتقنين الإجراءات وباستهدافه المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية بقيادة اللواء سيد سلطان، تم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة.

***وفي القليوبية تلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة بلاغًا بالعثور على جثة شخص ملقاة بمنطقة بيجام بدائرة القسم.

وبالانتقال تبين أن الجثة لعامل بصيدلية، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بذات المنطقة، ولا يوجد بها إصابات ظاهرية والعثور بطيات ملابسه على حافظة نقوده، وبسؤال والده قرر بسابقة علاج ابنه من تعاطى المخدرات، ولم يعلل سببًا لوفاته، وأضاف بعدم وجود هاتفه المحمول.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ، ومباحث القليوبية بقيادة اللواء هشام سليم، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من خالة المجني عليه وزوجها مقيمين بذات المنطقة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة، وقررا بسابقة محاولة المجني عليه تهديد "المتهمة الأولى" أكثر من مرة وأبنائها، ولدى علم "المتهم الثانى" طلب من زوجته استدراجه لمسكنهما.

وعقب وصوله تقدمت مشروب "قهوة" له دست به أقراص منومة ، وعقب غيابه عن الوعي كتم أنفاسه فأودى بحياته واستولى على هاتفه المحمول، وتخلص من جثته بإلقائها بمكان العثور ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.