 نقل رئيس بيرو الأسبق ألبرتو فوجيمروي لمستشفى إثر صعوبات في التنفس - بوابة الشروق
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نقل رئيس بيرو الأسبق ألبرتو فوجيمروي لمستشفى إثر صعوبات في التنفس


نشر فى : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 5:08 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 5:08 ص

(د ب أ)

نُقل رئيس بيرو الأسبق، ألبرتو فوجيموري، الذي يقضي حكما بالسجن، إلى مستشفى بعد إصابته بصعوبات في التنفس، حسبما أعلن طبيبه يوم الاثنين.

وقال الطبيب أليخاندرو أجويناجا، وهو أيضا وزير الصحة السابق في بيرو، عبر حسابه على تويتر، إن فوجيموري /81 عاما/ عولج بالأكسجين في السجن ليل الأحد.

وأضاف أن فوجيموري أصبح ضعيفا للغاية وازرقت شفتيه.

وخضع الرئيس الأسبق لفحص برئتيه في عيادة طبية بالعاصمة ليما.

ويقضي الرئيس الأسبق حكما بالسجن لمدة 25 عاما لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأدين فوجيموري عام 2009 بالمسؤولية المشتركة عن 25 عملية قتل وحادثي اختطاف أثناء حكمه الذي امتد من عام 1990 حتى 2000. كما أدين أيضا بعدة قضايا فساد.


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