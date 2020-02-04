الرئيس الفرنسي يدعو لزيادة الاستثمارات الأوروبية

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيادة الاستثمارات الأوروبية، وذلك قبل المفاوضات بشأن الموازنة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون اليوم الثلاثاء أمام طلبة في جامعة كراكوف البولندية: "أوروبا اليوم في حالة تردد"، ولكنه أوضح أنه ليس متأكدا من أنه يمكنه إنجاح مساعيه خلال المفاوضات بشأن الموازنة الأوروبية القادمة، وفقا لوكالة الانباء المانية.

وأوضح ماكرون أنه يرى أنه لابد من زيادة الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي مثلا وكذلك في الجامعات والبحث العلمي، وقال إنه من خلال 1% فقط من إجمالي الناتج المحلي لا يمكن صناعة "أية سياسة فعلية".

يشار إلى أن ألمانيا ودول أخرى لا ترغب في إنفاق أكثر من 1% من إجمالي الناتج المحلي بها في هذه المجالات.

ومن المقرر أن يجتمع ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء الدول والحكومات الآخرين بالاتحاد الأوروبي في قمة خاصة في بروكسل في 20 فبراير الجاري من أجل التفاوض بشأن الإطار المالي للاتحاد الذي من شأنه أن يغطي الفترة حتى عام 2027.

وتعد زيارة ماكرون لبولندا التي تستمر لمدة يومين أول زيارة له هناك وأول زيارة لرئيس فرنسي لبولندا منذ عام 2013. وتعكس تلك الفترة الطويلة العلاقات التي لا تتسم بالسلاسة التامة بين البلدين.