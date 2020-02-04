انطلاق فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة 4 مارس المقبل

• وأبو غزالة ضيف شرف على الدورة التاسعة للمنتدى





تنطلق فعاليات المنتدى، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، يومي 4 و5 مارس المقبل، تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة عدد من كبار الشخصيات العالمية ومسئولي الاتصال الحكوميين، ونخبة من خبراء الاتصال المحليين والدوليين.

ويحل الدكتور طلال أبو غزالة مؤسس ورئيس "طلال أبو غزالة العالمية"، ضيف شرف على الدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، إذ يلقي خطابا بعنوان "قصة عقل لا يعرف المستحيل" خلال افتتاح فعاليات المنتدى.

ويروي أبو غزالة -الذي شغل العالم بقصته التي صنعتها معاناة اللجوء- مسيرة طموح حافلة بالإنجازات الفريدة قلب خلالها التحديات إلى فرص وبات من ضمن أكثر الشخصيات المؤثرة في العالم بإنجازات بارزة في التعليم والمحاسبة والملكية الفكرية وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، ويتناول في خطابه أسرار النجاح ودروس الحياة وكيفية التنافس مع الذات الذي يعتبره أساس التطور.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، حرص المنتدى على نقل تجارب النجاح الملهمة والمتميزة من حول العالم والتعريف بها بما يدعم توجهات المنتدى وأهدافه التطويرية لتشكل تلك الخبرات نبراسا وإلهاما لصناعة الإنجاز.

وقال القاسمي، إن الدكتور طلال أبو غزالة من الشخصيات العربية الرائدة والمؤثرة التي تمكنت من تحقيق حضورها على الساحتين العربية والدولية بعملها الدؤوب وإنجازاتها الفريدة في ميادين علمية وفكرية ومعرفية مختلفة، مشيرا إلى جهوده في دعم برامج الاتصال الحكومي وتطويرها.

وسجلت "طلال أبو غزالة العالمية" أكثر من 500 ألف علامة تجارية في جميع دول العالم، وأكثر من 100 براءة اختراع في مجال حلول التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، وتزود خدمات التعليم عبر الإنترنت ولديها أكثر من 100 مكتب و150 مكتبا تمثيليا حول العالم.

وشغل الدكتور طلال أبو غزالة عضوية مجلس الأعيان الأردني للأعوام (2010 و2016-2019)، وهو رئيس التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية في الأمم المتحدة، ورئيس فريق عمل الأمم المتحدة المعني بمواءمة المؤهلات المهنية ورئيس فريق الخبراء الحكومي الدولي التابع للأمم المتحدة في مجال المحاسبة وإعداد القوائم المالية.

ويترأس أبو غزالة شبكة التكنولوجيا الرقمية من أجل التحضر المستدام (الشبكة 11) ومجالس إدارة أكثر من 50 شركة في جميع دول العالم، ورئيس فخري لأكثر من 20 مؤسسة في جميع دول العالم، ورئيس لأكثر من 30 جمعية معنية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.