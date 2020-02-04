كشفت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي بالمنيا، حول واقعة مقتل فتاة بـ21 طعنة في مركز ملوي بجنوب المحافظة، أن مرتكب الجريمة عمها وذلك لحملها سفاحا من خطيبها.

كان اللواء محمود خليل مدير الأمن، قد تلقى إخطارا بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول "ي-ع-ا" 18 عامًا، جثة هامدة وبها 21 طعنة بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها.

انتقل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية وبرفقته العميد وليد الشرقاوي رئيس فرع البحث الجنائي للجنوب، لمحل الواقعة وتم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة الرائد مصطفى عبد الحكيم رئيس مباحث قسم شرطة ملوي وبالفحص تبين قيام عم المجني عليها "ف -ك -ا" ٣٣ عاما عاطل بقتلها لحملها سفاحا من خطيبها، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تولت نيابة بندر ملوي التحقيق في الواقعة بإشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام لنيابات جنوب المنيا وقررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة وتاريخها.