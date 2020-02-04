 الجنايات تعاقب 4 متهمين بالإعدام والمؤبد لقتلهم مزارعين بقنا - بوابة الشروق
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الجنايات تعاقب 4 متهمين بالإعدام والمؤبد لقتلهم مزارعين بقنا

حمادة عاشور
نشر فى : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 1:31 م | آخر تحديث : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 1:31 م

قضت محكمة جنايات نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم، بمعاقبة 4 متهمين بالإعدام شنقا والمؤبد، لاتهامهم بقتل مزارعين لتصفية خصومة ثأرية بقرية الكرنك بمركز أبو تشت، صدر القرار برئاسة المستشار محمد رفاعي وعضوية المستشارين إسماعيل محمود وحسني مهاب.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2017، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل كل من (محمد عبد النعيم)، و(جابر عبد المبدى)، بقرية الكرنك بمركز أبوتشت، وكشفت التحريات عن قيام كل من (خليل.ع)، و(صادق.ص)، و(خالد.ف)، و(مرزوق.ع)، بارتكاب الواقعة لتصفية خصومة ثأرية.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وعاقبت المحكمة المتهم الأول بالإعدام شنقا والمؤبد لباق المتهمين.

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