وكيل «زراعة البحيرة» يطمئن على حالة التقاوي الواردة للمديرية وطريقة تخزينها

قام المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بزيارة مفاجئة لمعارض إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، وذلك للاطمئنان على حالة التقاوي الواردة للمديرية وطريقة تخزينها، وتلاحظ توافر تقاوي الفاصوليا ومبيد كفرساتيرون لحشائش الأرز.

ووجه وكيل "زراعة البحيرة"، المهندس ناجي السيد، مدير عام الزراعة، وأيمن عاشور، وكيل إدارة الإرشاد الزراعي بضرورة الاهتمام بالتخزين، بالإضافة إلى ضرورة وضع الأسعار على كل شيكارة تقاوي، وتوضيح كافة البيانات والمواصفات وامتيازات كل صنف على حدة.

وأكد مدير عام الزراعة أن مبيدات أصداء القمح تم توفيرها هذا الموسم في منفذ المديرية وجميع منافذ الإرشاد الزراعي بالإدارات الزراعية بالمحافظة.