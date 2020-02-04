روسيا تؤجل منتدى استثماريا دوليا تفاديا لكورونا

قررت الحكومة الروسية تأجيل منتدى الاستثمار الروسي الدولي الذي كان مقررا عقده في سوتشي حتى إشعار آخر، تفاديا لفيروس كورونا.

وورد في قرار الحكومة، الذي نشر على موقع مجلس الوزراء الروسي، ونقله موقع "روسيا اليوم" اليوم الثلاثاء، أنه تقرر "تأجيل عقد منتدى الاستثمار الروسي، المقرر بين 12 و14 فبراير 2020 حتى إشعار آخر".

وكلفت الحكومة اللجنة المنظمة لإعداد وإدارة المنتدى الاستثماري بتقديم مقترحاتها حول المواعيد الجديدة لعقد الفعالية.

وسبق للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن أعلن أنه يجري بحث احتمال تأجيل الفعالية، بسبب خطر انتشار فيروس كورونا، ولكنه أشار إلى أن القرار النهائي متروك لرئيس الحكومة.