تراجع حاد لأسعار النفط خلال التعاملات الأمريكية

(د ب أ)

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط تراجعا كبيرا خلال التعاملات الأمريكية يوم الاثنين في ظل المخاوف من ضعف الطلب على الطاقة وبخاصة في الصين مع الانتشار السريع لفيروس كورونا المتحور الجديد الذي أودى بحياة أكثر من 360 شخصا وأصاب أكثر من 17 ألف آخرين في الصين.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكية بمقدار 45ر1 دولار أي بنسبة 8ر2% إلى 11ر50 دولار للبرميل تسليم آذار/مارس المقبل وهو أقل مستوى له منذ أكثر من عام. وكان السعر قد انخفض خلال التعاملات إلى 92ر49 دولار للبرميل قبل أن يسترد جزءا من خسائره مع ختام التداول.

وتراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 21ر2 دولار أي بنسبة 4% تقريبا إلى 41ر54 دولار للبرميل وهو أقل مستوى له منذ حوالي 13 شهرا.

كان خام غرب تكساس الوسيط قد أنهى تعاملات يوم الجمعة أخر أيام تداول الأسبوع الماضي بتراجع قدره 58ر0 دولار أي بنسبة 1ر1% تقريبا إلى 56ر51 دولار للبرميل.

كانت وكالة بلومبرج للأنباء قد نقلت في وقت سابق من يوم الاثنين عن مصادر مطلعة على أوضاع قطاع الطاقة الصيني القول إن طلب الصين على النفط الخام تراجع بنحو 3 ملايين برميل يوميا أي بنسبة 20% من إجمالي الطلب، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد على الاقتصاد الصيني.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تراجع الطلب الصيني يمكن أن يكون أقوى ضربة لأسواق النفط من الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008 وأدت إلى تراجع كبير في الطلب العالمي على الطاقة. كما أن التراجع الصيني هو أقوى ضربة مفاجئة للأسواق منذ هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 الإرهابية على الولايات المتحدة.



