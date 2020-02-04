أحمد أيمن يغيب عن مباراة الزمالك واختبار طبي لثنائي الإسماعيلي

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أكد الجهاز الطبي لنادي الإسماعيلي غياب أحمد أيمن، الظهير الايمن للفريق، عن مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري الممتاز.

ويأتي غياب أحمد أيمن لعدم تماثله للشفاء بشكل كامل من الإصابة بمزق في العضلة.

فى حين يضع الجهاز الطبي للإسماعيلي اختبار طبى لثنائي الفريق محمد صادق وعماد حمدى لتحديد موقفهما النهائي من المشاركة أمام الزمالك.

ويعانى عماد حمدي من إصابة بالعضلة الخلفية وساهمت في عدم مشاركته في اللقاءات الأخيره، ويعاني محمد صادق بشد فى العضلة الضامة وابتعد عن مباراة أسوان الماضية.

الجدير بالذكر أن الدراويش يحتل المركز التاسع برصيد 21 نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.